Происшествия 18 апреля 2024, 12:50 Украинские войска вновь атаковали ЗАЭС ВСУ атаковали дроном тренажерный центр на Запорожской АЭС, пострадавших нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.

«В результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет», — уточнили в пресс-службе.

Реклама

Украинский дрон нейтрализовали над крышей корпуса «Г», где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

ВСУ уже две недели атакуют ЗАЭС. Они наносят удары по станции и объектам ее инфраструктуры, «тем самым создавая угрозу ядерной безопасности», добавили в пресс-службе.

Ранее украинские беспилотники дважды поразили защитный купол шестого энергоблока, частично нарушив целостность оболочки.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что атаки на атомную станцию нарушили один из пяти сформулированных им принципов безопасности. При этом Гросси отказался уличить Украину в ударах по ЗАЭС.

Россия по-прежнему требует от международной структуры признания того, что ВСУ создают угрозы для Запорожской атомной электростанции.

Замглавы министра иностранных дел страны Сергей Рябков заявил, что Гросси может посетить Россию до конца весны.