Мир 17 апреля 2024, 17:24 Рябков назвал возможную дату следующего визита гендиректора МАГАТЭ в Россию МИД подтвердил возможность визита Гросси в Россию до конца весны РИА «Новости»

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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца весны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, встреча с Гросси благоприятно повлияет на совместную работу российской стороны и МАГАТЭ.

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«Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна», — указал Рябков.

Дипломат отметил, что Россия по-прежнему требует от международной структуры признания того, что ВСУ создают угрозы для Запорожской атомной электростанции.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскритиковал идею МАГАТЭ о совместной российско-украинской оценке технического состояния ЗАЭС. Он подчеркнул, что находящиеся на объекте украинцы станут корректировщиками огня и будут помогать ВСУ атаковать территорию станции.

Рогов призвал МАГАТЭ добиться прекращения огня в этом районе, а не организовывать новые комиссии.