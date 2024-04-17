17 апреля 2024, 17:24
Рябков назвал возможную дату следующего визита гендиректора МАГАТЭ в Россию
МИД подтвердил возможность визита Гросси в Россию до конца весны
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца весны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».
По его словам, встреча с Гросси благоприятно повлияет на совместную работу российской стороны и МАГАТЭ.
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«Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна», — указал Рябков.
Дипломат отметил, что Россия по-прежнему требует от международной структуры признания того, что ВСУ создают угрозы для Запорожской атомной электростанции.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскритиковал идею МАГАТЭ о совместной российско-украинской оценке технического состояния ЗАЭС. Он подчеркнул, что находящиеся на объекте украинцы станут корректировщиками огня и будут помогать ВСУ атаковать территорию станции.
Рогов призвал МАГАТЭ добиться прекращения огня в этом районе, а не организовывать новые комиссии.
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