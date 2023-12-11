Происшествия 11 декабря 2023, 11:39 Украинские СМИ опубликовали фото, предположительно, с телом Кивы Предполагаемые фото с телом политика Кивы и местом преступления появились в Сети РИА «Новости»

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Украинские СМИ выложили фотографии, на которые, предположительно, попало тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы, убитого в Подмосковье. Снимки собрал Telegram-канал Baza.

Помимо тела человека в снегу в кадре оказалось якобы место убийства — лес рядом с отелем, где в тот день находился бывший парламентарий. Подтверждения тому, что видео и фото сделаны именно там и на снимке тело Кивы, нет.

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Украинские журналисты утверждают, что покушение на Илью Киву планировалось давно. Тщательно изучались его маршруты передвижения.

Тело Кивы с огнестрельными ранениями нашли в Московской области 6 декабря. Экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предположил, что политика устранили, в том числе, из-за выступлений против русофобии, и обвинил в случившемся «банду Зеленского и свору его цепных псов в погонах». На причастность киевского режима к этому убийству указал и председатель Госдумы Вячеслав Володин.