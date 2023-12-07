Мир 07 декабря 2023, 15:51 Володин указал на причастность киевского режима к убийству Кивы Володин заявил, что Украина причастна к убийству Ильи Кивы РИА «Новости»

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Убийство бывшего депутата Верховой рады Ильи Кивы стало делом рук Украины. На это на пленарном заседании Государственной думы указал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Все идет с согласия террориста [Владимира] Зеленского, такие решения одобряют на уровне ВСУ. До тех пор, пока США продолжат помогать киевскому режиму, это продолжится», — сказал Володин.

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Политик отметил, что американское правительство прекрасно знает, что способствует террористам.

«Без ответа все это не останется. Ряд стран Европы уже заявили, что не могут помогать Украине. Они знают, что киевский режим из себя представляет. Важно, чтобы и другие государства не стояли в стороне. Давайте объяснять, вести работу. Победа над нацизмом — задача не только для России, но и всей Европы», — добавил спикер Госдумы.

Тело Ильи Кивы обнаружили в среду в Московской области, бывшего депутата Рады убили из неустановленного оружия. Следственный комитет по факту ЧП завел уголовное дело, писал RT.

Ранее Володин заявил, что Зеленский нанес Украине непоправимый ущерб, когда разрушил институт семьи в стране и отказался от русского языка, на котором общается большая часть населения.