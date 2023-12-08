Мир 08 декабря 2023, 06:38 «Украинский диктатор явно ошалел». Медведчук — об убийстве Кивы Оппозиционер Медведчук: убийство Кивы подтвердило террористическую суть режима РИА «Новости»

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Киевский режим практикует убийство несогласных с ним журналистов и политиков. Устранение бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы доказало, что власть президента Владимира Зеленского носит террористический характер, заявил сайту «Другая Украина» экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Убийство в Подмосковье украинского политика Ильи Кивы очередной раз подтвердило, что банда Зеленского и свора его цепных псов в погонах, в целях зацепится за власть зубами, пойдет на любые преступления. <…> Украинский диктатор явно ошалел от безнаказанности и требует все новой крови», — написал он в своей статье.

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Виктор Медведчук напомнил, что Илья Кива с начала своей политической карьеры стоял на стороне оппозиции и выступал против русофобии. Его, по словам бывшего политика, устранили, как и политолога Дарью Дугину, военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), пытались избавиться от писателя Захара Прилепина и экс-депутата Олега Царева.

Автор статьи заявил, что все следы этих преступлений вели к руководству Украины. По его словам, страна под руководством Владимира Зеленского выбрала запугивание оппонентов и террор в качестве государственной политики — киевский режим носит террористический характер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о причастности Владимира Зеленского к убийству Ильи Кивы. Тело депутата с огнестрельными ранениями нашли 6 декабря в Подмосковье.