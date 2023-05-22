Происшествия 22 мая 2023, 15:17 Российская артиллерия и авиация подключились к бою с диверсантами в Белгородской области Shot: артиллерия и авиация ведут бой с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

На границе Белгородской области артиллерия и авиация ведут бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

«Артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию Белгородской области», — уточнили в сообщении.

Реклама

В районе села Дроновка благодаря массированному огню не дали приблизиться к границе вражескому танку и нескольким единицам техники.

У населенного пункта Козинка сбили беспилотник. По предварительным данным, здесь обосновалась небольшая группа диверсантов.

По данным канала, в селе частично эвакуируют жителей, ситуацию в населенном пункте местная администрация расценила как тяжелую.

Ранее белгородские власти подтвердили проникновение ДРГ в область. В противостоянии принимает участие военная техника, в том числе несколько беспилотников.