22 мая 2023, 15:17
Российская артиллерия и авиация подключились к бою с диверсантами в Белгородской области
Shot: артиллерия и авиация ведут бой с диверсантами ВСУ на границе Белгородской области
На границе Белгородской области артиллерия и авиация ведут бой с украинской диверсионно-разведывательной группой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.
«Артиллерия и авиация работают по диверсантам, проникнувшим на территорию Белгородской области», — уточнили в сообщении.
Реклама
В районе села Дроновка благодаря массированному огню не дали приблизиться к границе вражескому танку и нескольким единицам техники.
У населенного пункта Козинка сбили беспилотник. По предварительным данным, здесь обосновалась небольшая группа диверсантов.
По данным канала, в селе частично эвакуируют жителей, ситуацию в населенном пункте местная администрация расценила как тяжелую.
Ранее белгородские власти подтвердили проникновение ДРГ в область. В противостоянии принимает участие военная техника, в том числе несколько беспилотников.
Военные
ВСУ
Украина
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама