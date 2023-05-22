Происшествия 22 мая 2023, 12:07 Боестолкновение с украинской ДРГ развернулось на границе в Белгородской области Shot: бой с украинской ДРГ произошел на границе в Белгородской области РИА «Новости»

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Боестолкновение с украинской ДРГ произошло на границе Белгородской области, близ деревни Дроновка, сообщил источник Telegram-канала Shot. По его данным, в районе работает система ПВО.

По информации Shot, в ходе боя с обеих сторон привлекли военную технику. В небе зафиксировали несколько дронов, добавил источник канала.

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Официально эти данные пока не прокомментировали. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об утреннем обстреле со стороны ВСУ Грайворонского городского округа. По его словам, часть ракеты противника упала в огород частного дома в селе Антоновка. На место прибыли специалисты для обезвреживания.

Под минометным обстрелом оказалось и село Козинка. Там пострадали несколько жилых домовладений. В селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия, но разрушений не зафиксировали. В селе Замостье оказался поврежден забор частного жилого домовладения.

В Новой Таволжанке с беспилотника сбросили взрывное устройство рядом с частным домом. Сам БПЛА рухнул в 100 метрах от жилых зданий.