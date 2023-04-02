Важное 02 апреля 2023, 12:49 Украинские боевики ударили по Мелитополю кассетными боеприпасами Рогов: ВСУ ударили по Мелитополю ракетами «Ольха» с кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Кассетные боеприпасы использовали украинские боевики для обстрела Мелитополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что в результате обстрела пострадали только мирные жители.

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«Удар боевиков ВСУ по Мелитополю был осуществлен не только из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Himars, но и из РСЗО „Ольха“ с применением кассетных боеприпасов», — написал Рогов.

Чиновник добавил, что на место прибыли сотрудники Следственного комитета России и экстренные службы.

Украинские военные выпустили снаряды по Мелитополю утром в воскресенье, 2 апреля. Взрывы прогремели в разных частях города.

Повреждения получил многоквартирный жилой дом на улице Западно-Линейной, а также локомотивное депо, которое второй раз за неделю оказалось под ударами снарядов ВСУ.

Ранения различной степени тяжести получили пять человек, в том числе жительница города, которую с тяжелыми травмами доставили в больницу.