Происшествия 02 апреля 2023, 12:22 Число пострадавших при обстреле ВСУ Мелитополя выросло до пяти ТАСС сообщил о пяти пострадавших при обстреле ВСУ Мелитополя РИА «Новости»

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В Мелитополе возросло число пострадавших при обстреле ВСУ. В больницы с различными травмами попали пять человек, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

«По уточненной информации, пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести», — подчеркнул собеседник агентства.

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Один из снарядов, по имеющимся данным, попал в газовую трубу на улице Штевнева.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале уточнил, что одна из пострадавших — женщина 1967 года рождения — получила осколочные ранения. Медики оценили ее состояние как тяжелое.

Обстрел Мелитополя ВСУ начали утром 2 апреля, выпустив семь снарядов из РСЗО HIMARS. Шесть из них перехватила система ПВО. Повреждения получил многоквартирный жилой дом на Западно-Линейной улице.