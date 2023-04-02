Происшествия 02 апреля 2023, 11:43 Минимум один человек пострадал при обстреле ВСУ Мелитополя Член ВГА Рогов сообщил о пострадавшей при обстреле Мелитополя женщине РИА «Новости»

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В Мелитополе минимум один человек получил ранения в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, кроме упомянутых ранее разрушений, из-за атаки украинских боевиков пострадали люди.

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«Речь идет как минимум об одной раненой женщине», — написал Рогов.

Позже член ВГА региона добавил, что количество пострадавших выросло. В больницы с травмами различной степени тяжести увезли пять человек.

«Поврежден многоэтажный жилой дом на улице Западно-Линейной», — уточнил он.

ВСУ ударили по Мелитополю утром 2 апреля. По городу со стороны Орехова выпустили семь снарядов из РСЗО HIMARS. Один из них попал в локомотивное депо. Повреждения также получило многоэтажное здание — в доме выбило стекла и снесло часть крыши.

Остальные шесть снарядов сбила российская ПВО.

За прошлые сутки украинские войска почти 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 100 боеприпасов.