02 апреля 2023, 11:43
Минимум один человек пострадал при обстреле ВСУ Мелитополя
Член ВГА Рогов сообщил о пострадавшей при обстреле Мелитополя женщине
В Мелитополе минимум один человек получил ранения в результате утреннего обстрела ВСУ. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что, кроме упомянутых ранее разрушений, из-за атаки украинских боевиков пострадали люди.
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«Речь идет как минимум об одной раненой женщине», — написал Рогов.
Позже член ВГА региона добавил, что количество пострадавших выросло. В больницы с травмами различной степени тяжести увезли пять человек.
«Поврежден многоэтажный жилой дом на улице Западно-Линейной», — уточнил он.
ВСУ ударили по Мелитополю утром 2 апреля. По городу со стороны Орехова выпустили семь снарядов из РСЗО HIMARS. Один из них попал в локомотивное депо. Повреждения также получило многоэтажное здание — в доме выбило стекла и снесло часть крыши.
Остальные шесть снарядов сбила российская ПВО.
За прошлые сутки украинские войска почти 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив около 100 боеприпасов.
ВСУ
Мелитополь
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