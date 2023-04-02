Важное 02 апреля 2023, 10:57 Выпущенный ВСУ снаряд HIMARS попал в локомотивное депо в Мелитополе Член ВГА Рогов сообщил о попадании снаряда HIMARS в локомотивное депо в Мелитополе U.S. Department of Defense

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Украинские военные нанесли ракетный удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Мелитополю, один из снарядов попал в локомотивное депо. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, националисты вели обстрел из временно оккупированного населенного пункта Орехов.

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«Всего было семь залпов, в локомотивное депо попал один снаряд», — написал он.

Российские системы противовоздушной обороны сбили остальные шесть снарядов ВСУ. По данным Рогова, повреждения также получила многоэтажке рядом с депо.

«В нескольких квартирах выбиты стекла, а у самого дома снесло часть крыши», — уточнил он.

Взрывы в нескольких районах Мелитополя раздались утром 2 апреля.

Рогов сообщал об усилении группировки украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, ВСУ свозят в регион новые подразделения живой силы, большое количество боеприпасов и военной техники.