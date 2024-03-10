Происшествия 10 марта 2024, 10:08 Украинские боевики обстреляли жилой дом в селе Гордеевка Курской области Старовойт: из-за ударов ВСУ пострадал дом в селе Гордеевка под Курском Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Украинские военные открыли огонь по населенному пункту Гордеевка Кореневского района Курской области. В селе зафиксировали шесть прилетов. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

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Из-за атаки ВСУ повреждения получил один из жилых домов. Удар пришелся на крышу, осколки посекли забор и стоявший рядом автомобиль. Старовойт пообещал оказать хозяевам домовладения помощь в восстановлении их имущества.

Ранее в Курске ввели режим ракетной опасности. В городе из-за удара беспилотника ВСУ произошел пожар на территории нефтебазы, возгорание оперативно потушили. В Курской области украинские войска ударили по селу Кульбаки, жертвой атаки БПЛА стала местная жительница. От взрыва также пострадал ее муж.