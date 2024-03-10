Происшествия 10 марта 2024, 08:03 Ракетную опасность объявили в Курске Губернатор Старовойт: в Курске действует ракетная опасность РИА «Новости»

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Ракетную опасность объявили в Курске. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он напомнил правила действий при ракетной опасности: тем, кто находится дома, следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Тем, кого сигналы настигли на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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О причинах объявления ракетной опасности не сообщается. Этот режим также вводили в Курской области в ночь на 9 марта. Старовойт предупреждал, что небе над Курском работает система противовоздушной обороны. Перед этим, 8 марта, сигнал ракетной опасности звучал в Железногорске Курской области и Белгороде.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атак на приграничные регионы России, в том числе с использованием беспилотников. К примеру, в ночь на 10 марта средства ПВО сбили над Белгородской областью два украинских дрона, а утром, около 06:40, — еще два.