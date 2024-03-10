Важное 10 марта 2024, 08:31 Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске Старовойт: дрон ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске. Об этом написал губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

«На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — добавил глава региона.

Реклама

Кроме того, по его данным, в Курске действует система противовоздушной обороны.

Перед этим Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности в городе. Жителей, находящихся дома, попросили укрыться в помещении без окон со сплошными стенами, а тем, кто на улице, — зайти в ближайшее здание или укрытие.

В селе Кульбаки Курской области в результате обстрела 10 марта погибла женщина — снаряд попал в ее дом. Муж жертвы получил обширные ожоги, ему оказывают необходимую медпомощь. Село оказалось частично обесточено. Пострадало и еще одно домовладение.

Кроме того, около 06:40 два украинских беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, информировало Минобороны. Еще два дрона над регионом ликвидировали ночью.