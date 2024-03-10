Важное 10 марта 2024, 08:12 Жительница села Кульбаки в Курской области погибла при обстреле ВСУ Старовойт: жительница курского села погибла при обстреле ВСУ, пострадал ее муж РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли село Кульбаки Глушковского района Курской области 10 марта. Погибла местная жительница, пострадал ее муж, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале.

Жилой дом загорелся в результате прямого попадания снаряда. Мужчина получил обширные ожоги, ему оказывают квалифицированную медпомощь. На место возгорания выехали пожарные команды.

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Повреждения получило еще одно домовладение. Кроме того, село оказалось частично обесточено.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей. Раненому желаю скорейшего выздоровления, его состояние держу на контроле», — написал глава региона.

Перед этим он сообщил, что в Курске объявили ракетную опасность.

Утром ВСУ также попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Средства противовоздушной обороны сбили над ее территорией два украинских дрона около 06:40. Еще два беспилотника над регионом ликвидировали в течение ночи.