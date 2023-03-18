Происшествия 18 марта 2023, 16:02 Украинские боевики атаковали поселок Краснооктябрьский в Курской области Губернатор Курской области Старовойт сообщил об атаке ВСУ на поселок Краснооктябрьский РИА «Новости»

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Украинские боевики атаковали поселок Краснооктябрьский в Курской области, повреждения получило здание бывшего Дома культуры. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«ВСУ сегодня обстреляли поселок Краснооктябрьский Глушковского района, зафиксировали 10 прилетов», — отметил Старовойт

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Глава региона обратил внимание, что среди мирных жителей никто не пострадал. Но три прилета пришлось по зданию бывшего Дома культуры, который в последнее время не работал.

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В начале марта объекты энергоснабжения получили повреждения после обстрела Курской области. Жители села Искра оказались без света.

Ранее Старовойт заявил, что Минобороны России планирует выделить дополнительные силы для защиты Курской области.

В регионе усилили меры безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах с Украиной.