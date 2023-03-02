Общество 02 марта 2023, 18:15 Меры безопасности усилят в Курской области Губернатор Курской области Старовойт поручил усилить меры безопасности в регионе РИА «Новости»

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В приграничной с Украиной Курской области усилят меры безопасности. Поручение дал губернатор региона Роман Старовойт, сообщила его пресс-секретарь Анастасия Гурина. Ее процитировал ТАСС.

Глава региона распорядился усилить меры безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах с Украиной, отметила она.

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«В связи с действующим средним уровнем реагирования и „желтым“ уровнем террористической опасности в области ранее уже была усилена охрана общественного порядка», — сказала Гурина.

Особый контроль ведется на объектах, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности региона, добавила пресс-секретарь.

Старовойт сообщил, что украинские формирования в четверг, 2 марта, атаковали Курскую область. Всего за день зафиксировали свыше 20 прилетов. Этот же день Вооруженные силы Украины напали на село Теткино. В результате атаки погиб один человек, еще одного ранило. Также от ударов повреждены три машины и восемь домов. Губернатор обещал оказать помощь всем жителям региона.