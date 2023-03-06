06 марта 2023, 11:24
Объекты энергоснабжения оказались повреждены после обстрела Курской области
Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ Курской области
Утром 6 марта Вооруженные силы Украины начали обстреливать Хомутовский район Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале. По его словам, повреждены объекты энергоснабжения.
«ВСУ прямо сейчас ведут обстрел приграничной территории в Хомутовском районе», — написал он.
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В результате повреждений объектов энергоснабжения село Искра оказалось без света. Старовойт подчеркнул, что как только обстрел прекратиться, энергетики начнут работы.
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Также в понедельник стало известно, что система противовоздушной обороны сработала в Новом Осколе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что удалось сбить три ракеты.
Ранее Старовойт заявил, что Минобороны России выделит дополнительные силы для защиты Курской области и границы. Глава региона сообщил, что провел заседание оперативного штаба для соблюдения среднего уровня реагирования в области.
ВСУ
Россия
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