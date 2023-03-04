Общество 04 марта 2023, 17:26 Курская область получит дополнительные силы и средства от Минобороны Губернатор Старовойт: регион получит дополнительные силы Минобороны для защиты границы РИА «Новости»

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Минобороны направит в Курскую область дополнительные силы и средства для защиты границы. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В настоящее время Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны», — отметил глава региона.

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Он подчеркнул, что провел заседание оперативного штаба по реализации среднего уровня реагирования в области, где обсудил с силовиками текущую ситуацию на границе.

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По словам губернатора, в регионе приняли все необходимые решения для обеспечения безопасности людей и охраны значимых объектов. Старовойт призвал жителей не терять бдительность.

Накануне в Курской области усилили меры безопасности в связи со сложной ситуацией в приграничных населенных пунктах с Украиной.

ВСУ в четверг, 2 марта, атаковали Курскую область. В субботу украинские националисты обстреляли поселок Краснооктябрьский и село Волфино.