Угрожавший сбросить ребенка с балкона мужчина находился в наркотическом опьянении | 360°

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13 сентября 2022, 10:44

Угрожавший сбросить ребенка с балкона мужчина находился в наркотическом опьянении

СК РФ: угрожавший сбросить дочь с 13-го этажа в Москве находился под действием наркотиков

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Мужчина, угрожавший сбросить ребенка с балкона 13-го этажа дома на Городецкой улице в Москве, находился в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказала старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Во время допроса мужчина находится в неадекватном состоянии, не мог сказать ни слова и сильно трясся. Он не смог объяснить мотивы своего поступка.

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«Мужчина заявил следствию, что в момент совершения преступления находился в состоянии наркотического опьянения», — заявила Иванова.

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Местные жительницы сообщили «360», что мужчина подвел годовалую дочь к окну, угрожая сбросить. Прибывшие на место сотрудники полиции нейтрализовали отца, спасли ребенка и передали его матери.

Следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство», прокуратура взяла процесс под свой контроль.

Полицейских, задержавших преступника, представили к награде, указ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в беседе с «360» предположила, что у мужчины есть психическое отклонение.

Дети

МВД РФ

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