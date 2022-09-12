Пытавшийся сбросить ребенка с балкона москвич стал фигурантом дела о покушении на убийство | 360°

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Пытавшийся сбросить ребенка с балкона москвич стал фигурантом дела о покушении на убийство

СК возбудил дело против москвича, пытавшегося сбросить ребенка с балкона 13-го этажа

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Против мужчины, пытавшегося сбросить ребенка с балкона 13-го этажа на Городецкой улице в Москве, возбудили дело. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК РФ.

Задержанного подозревают в покушении на убийство малолетнего, уточнили в ведомстве.

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По данным следователей, днем 12 сентября мужчина вышел на балкон вместе со своей маленькой дочкой, перевесил ее через перила балкона 13-го этажа и стал выкрикивать угрозы о том, что сбросит ребенка вниз.

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Очевидцы вызвали полицию, отца девочки задержали, а ребенка передали матери. Сейчас ее жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства для следственных действий.

По данным источника «360», мужчина 1995 года рождения, уроженец Барнаула. Ранее он уже привлекался к ответственности за причинение морального вреда.

Дети

СК РФ

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