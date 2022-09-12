Житель Москвы угрожал сбросить годовалую дочь с 13-го этажа: главное | 360°

Происшествия 12 сентября 2022, 23:32 Поделиться Telegram

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Viber Годовалую девочку в Москве чуть не сбросили с балкона. Неравнодушие к чужим детям не позволит истории повториться Детский омбудсмен Татарстана Волынец: предугадать агрессивное поведение к детям сложно РИА «Новости»

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В Москве мужчина попытался сбросить с балкона 13-го этажа годовалую дочь. Благодаря слаженным действиям полиции ребенка спасли и передали матери. Жизни девочки ничто не угрожает, но произошедшее с ней должно стать примером: обращать внимание на ситуацию вокруг детей нужно не только родителям или службам опеки. Принцип «моя хата с краю» в обществе стоит искоренять.

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Угроза жизни и награда за спасение

Днем 12 сентября мужчина вышел на балкон вместе со своей маленькой дочкой, перевесил ее через перила балкона 13-го этажа и стал выкрикивать угрозы о том, что сбросит ребенка вниз. Очевидцы вызвали полицию, сообщил источник «360» в экстренных службах. Все произошло на Городецкой улице в Москве.

На место прибыли лейтенант полиции Николай Коновалов и младший сержант полиции Юрий Ходацкий. Коновалов перелез на балкон к злоумышленнику через соседский балкон, проник в квартиру и обезвредил мужчину. Ходацкий в это время вместе с сотрудниками МЧС взломал входную дверь квартиры, вошел внутрь и принял на руки девочку.

В результате происшествия ребенок не пострадал.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев принял решение о награждении Коновалова и Ходацкова.

Против отца девочки столичный СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего.

Без признаков агрессии

Мать ребенка рассказала, что ее не было дома, когда муж угрожал навредить дочери. Она была на молочной кухне. Женщина отметила, что звонила супругу и объясняла, где находится. Мужчина ей не поверил и начал кричать. Во время разговора, добавила жена задержанного, было ощущение, что у него белая горячка.

Отец мужчины также не знает, что могло вызвать такое поведение сына: он не употреблял запрещенных веществ, а приступов агрессии у жителя Москвы раньше не было. Случившееся, по словам собеседника «360», стало шоком для всей семьи.

Мужчина также рассказал, что сын переехал в Москву из Алтайского края около шести-семи лет назад, работал на заводе слесарем.

В прокуратуре Москвы обратили внимание, что мать девочки, у которой есть еще старший сын, ранее состояла на профилактическом учете. Специалисты ведомства по итогам проверки дадут оценку работе органов системы профилактики и действиям родителей.

Обязанность родственников

Пока нельзя сделать никакие выводы по поводу мужчины, отметила в беседе с «360» глава движения «Национальный родительский комитет» и уполномоченный по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец.

Пока что, по ее словам, можно предположить, что «скорее всего, у этого человека явное психическое отклонение, поскольку человек в здравом уме не способен на такое не только по отношению к своему ребенку, но к любому другому человеку».

Предугадать агрессивное поведение человека очень сложно, особенно если до этого ничего подобного никогда не происходило.

Pxhere.com

Но ситуацию вокруг ребенка, помимо службы опеки, могут и должны контролировать родственники.

«Должны контролировать прежде всего люди, которые находятся рядом с ребенком. Если возникают хоть малейшие подозрения о том, что кто-либо, не только родители, но и кто-то из близких <…> может быть опасен для ребенка, то, конечно, лучше перестраховаться», — отметила Волынец.

Она также подчеркнула, что это очень сложный вопрос, потому что здесь могут быть и злоупотребления. Например, сведение личных счетов.

Волынец констатировала, что среди обращений к ней, больше всего именно тех, которые связаны либо с определением порядка общения с ребенком после развода, либо определением его места жительства.

Бывают ситуации, когда бывшие супруги используют детей как разменную монету, и истинные интересы ребенка часто не имеют значения, потому что родителям важнее доказать друг другу, кто прав и сильнее.

Если ужесточить законодательство — нет гарантий, что конфликтующие бывшие супруги не будут друг на друга заявлять.

Не должны проходить мимо и соседи семей, где есть агрессивные родители. Они могут и должны обращаться в службы, если видят подобное отношение к ребенку. Но, к сожалению, иногда люди не хотят связываться, опасаются мести и расправы.

«Это конечно недопустимо. Когда речь идет о детях, об их здоровье и жизни, нужно принимать меры и не жить по принципу „моя хата с краю“», — отметила Волынец.

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