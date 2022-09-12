Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве | 360°

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Viber Мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа в Москве Источник «360»: в Москве мужчина с ножом угрожал сбросить ребенка с балкона 13-го этажа РИА Новости

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Мужчину с грудным ребенком и ножом в руках заметили прохожие на балконе одного из домов на Городецкой улице в Москве. Очевидцы вызвали на место полицию, сообщил источник «360» в экстренных службах города.

По словам одной из местных жительниц, она заметила, что мужчина свесил ребенка из окна 13-го этажа, в руках у него был нож. Другой очевидец сказал, что неизвестный с младенцем стоял на балконе.

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По информации источника, вооруженный мужчина кричал и угрожал сбросить ребенка вниз. На место вызвали правоохранителей и скорую помощь.

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По предварительным данным, прибывшие правоохранители уже задержали мужчину. Все обстоятельства случившегося уточняются.

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