Происшествия 22 февраля 2023, 01:08 Уголовное дело завели после пожара в здании с отелем в центре Москвы Прокуратура возбудила уголовное дело после пожара в здании с отелем в центре Москвы

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Московская прокуратура возбудила уголовное дело по статье об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности после пожара в здании с гостиницей на Международной улице. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

«Расследование находится на контроле прокурора Москвы Дениса Попова. На месте координирует работу правоохранительных органов прокурор Центрального административного округа Борис Григорьев», — говорится в сообщении.

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Вечером 21 февраля в экстренные службы Москвы поступила информация о начавшемся пожаре на пятом этаже здания с гостиницей «Москабельмет». На первых четырех этажах находятся номера отеля, а на остальных — бывшее общежитие, переведенное в жилой фонд.

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По словам одной из жительниц, возгорание произошло по вине ее соседа, который поджог вещей в общем тамбуре. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 200 человек и спасли еще 50 жителей дома.

Огонь был ликвидирован около полуночи. В результате пожара погибли шесть человек, в том числе двое детей. Еще девять человек получили травмы различной степени тяжести. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.