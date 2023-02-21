Эксклюзив 21 февраля 2023, 21:42 Жительница ЦАО заявила о поджоге своей квартиры — источник Источник «360»: трое взрослых и дети стали заложниками пожара в общежитии в ЦАО РИА «Новости»

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В здании общежития на Международной улице в Москве случился пожар, сообщил источник «360». В плену огня оказались несколько человек, включая детей. На место происшествия отправились сотрудники МЧС.

Пожар случился в доме № 15 на Международной улице. По информации источника, на пульт дежурного МЧС обратилась одна из местных жительниц — она заявила, что ее квартиру подожгли, и теперь она не может покинуть помещение. По ее словам, один из соседей поджег вещи в тамбуре на пятом этаже.

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«В одной из квартир находятся трое взрослых, а в соседней — большая семья и много детей», — рассказал собеседник «360».

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Он добавил, что люди с пятого этажа и выше просят о помощи. На место происшествия прибыли бригады спасателей. Они уже установили три подъемных механизма для эвакуации жильцов горящего 16-этажного здания.

В столичном МЧС «360» подтвердили, что по указанному адресу случился пожар. Представители ведомства добавили, что загорелась квартира на пятом этаже, спасательные подразделения работают на месте.