Эксклюзив 21 февраля 2023, 23:37 Шесть человек погибли при пожаре в здании с отелем в Москве — МЧС МЧС России: жертвами пожара в здании с отелем в Москве стали шесть человек РИА «Новости»

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Жертвами пожара в здании с отелем на Международной улице в Москве стали шесть человек, сообщили в пресс-службе МЧС России. Там уточнили, что среди погибших — двое детей.

В министерстве добавили, что специалисты ликвидировали открытое горение. Его площадь составила 300 квадратных метров.

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По информации источника «360», из горящего здания спасли 50 человек, эвакуировали в общей сложности 200. Еще девятерым жильцам отеля понадобилась медицинская помощь. На месте происшествия работают психологи МЧС, там же организовали пункт временного размещения.

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«Поджигатель — пьющий дебошир. Соседи жалуются», — добавил собеседник «360».

Сигнал о пожаре в доме 15 на Международной улице поступил на пульт дежурного вечером 21 февраля. Жительница пожаловалась, что ее сосед поджег вещи в общем тамбуре, и люди оказались заблокированы в своих квартирах. На место тут же выехали бригады спасателей. Они принялись тушить пламя, охватившее пятый этаж, а также начали эвакуировать просящих о помощи людей.

По предварительной информации, в здании находится гостиница «Москабельмед». Спустя час с небольшим сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар.