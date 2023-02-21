Происшествия 21 февраля 2023, 23:59 Пожар в здании с отелем в центре Москвы ликвидировали МЧС: пожар в здании с отелем на Международной улице в Москве ликвидировали Pixabay

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в здании с гостиницей на Международной улице в Москве, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате ЧП погибли шесть человек, включая двоих детей. Еще трое несовершеннолетних получили травмы, рассказал источник «360».

Представители министерства уточнили, что ликвидировать возгорание удалось в 23:43. Жертвами пожара стали шесть человек — четверо взрослых и два ребенка. Еще девять жителей получили травмы.

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«Среди пострадавших трое детей», — отметил источник «360».

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Вечером 21 февраля поступил сигнал о начавшемся пожаре на пятом этаже здания гостиницы «Москабельмет». Одна из жительниц заявила, что все началось из-за поджога вещей в общем тамбуре — по ее словам, это сделал ее сосед. На место прибыли сотрудники МЧС. Они эвакуировали 200 человек и спасли еще 50 жителей дома.

Возле здания оборудовали пункт временного размещения, психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим. В распоряжении «360» появилось видео работы спасателей. Столичная прокуратура организовала проверку по факту ЧП.