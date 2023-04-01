Происшествия 01 апреля 2023, 19:02 Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Новосибирской области МВД: полиция возбудила дело после ДТП с автобусом в Новосибирской области Соцсети

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Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после смертельной аварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что дело возбудили следователи отдела «Ордынский».

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Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области утром в субботу, 1 апреля. Водитель автобуса на участке дороги, где разрешен обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva.

Первоначально экстренные службы сообщили, что в аварии один человек погиб и четверо пострадали. Затем число пострадавших выросло до восьми. По последним данным Минздрава региона, травмы при столкновении машин получили 11 человек.

Прокуратура региона во факту ДТП организовала проверку, чтобы оценить степень соблюдения законодательства, касающееся безопасности перевозки пассажиров.