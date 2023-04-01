01 апреля 2023, 08:43
Смертельное ДТП с автобусом произошло в Новосибирской области
ТАСС: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области
Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Новосибирской области, один человек погиб и четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
«Водитель легкового автомобиля погиб, из автобуса пострадали четыре человека, их отвезли в больницу», — сообщили в ведомстве.
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Всего в автобусе находились 47 человек. Причины аварии неизвестны.
В сообществе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что ДТП произошло на трассе Новосибирск — Ордынское. После столкновения с Chevrolet Niva автобус улетел в кювет и там перевернулся.
ДТП
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