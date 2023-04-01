Происшествия 01 апреля 2023, 08:43 Смертельное ДТП с автобусом произошло в Новосибирской области ТАСС: один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Новосибирской области Сообщество «ЧП Новосибирск» / «ВКонтакте»

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Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Новосибирской области, один человек погиб и четверо пострадали. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

«Водитель легкового автомобиля погиб, из автобуса пострадали четыре человека, их отвезли в больницу», — сообщили в ведомстве.

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Всего в автобусе находились 47 человек. Причины аварии неизвестны.

В сообществе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что ДТП произошло на трассе Новосибирск — Ордынское. После столкновения с Chevrolet Niva автобус улетел в кювет и там перевернулся.