Происшествия 01 апреля 2023, 10:14 Число пострадавших в аварии с автобусом в Новосибирской области выросло до восьми Минздрав Новосибирской области: 8 человек пострадали в ДТП с участием автобуса Пресс-служба МВД

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Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«Один погибший. Восемь пострадавших — двое детей и шестеро взрослых — доставлены в Ордынскую ЦРБ», — отметили в пресс-службе.

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Причиной ДТП под Новосибирском мог стать выезд автобуса на встречку, сообщило в своем Telegram-канале правительство Новосибирской области.

«По предварительной информации, водитель автобуса <…> в зоне разрешенного обгона выехал на встречную полосу, в результате чего <…> столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva», — уточнили в сообщении.

Прокуратура региона организовала проверку по факту аварии. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров.

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Новосибирской области утром 1 апреля.