01 апреля 2023, 11:58
Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло
Минздрав сообщил об 11 пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском
В Новосибирской области выросло количество пострадавших из-за столкновения пассажирского автобуса и Chevrolet Niva. По данным Минздрава региона, травмы получили 11 человек, сообщил ТАСС.
В больницу доставили еще трех человек, уточнили в министерстве. Ранее было известно о восьми пострадавших. Среди них — двое детей.
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По предварительным данным, причиной ДТП мог стать выезд водителя автобуса на полосу встречного движения. Там он столкнулся с легковушкой. После этого автобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель Chevrolet Niva погиб. Ему было 39 лет.
По факту происшествия начали проверку. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники прокуратуры и правоохранительные органы.
Авария произошла на 87-м километре трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе. Известно, что автобус следовал из Новосибирска в направлении Чистоозерного.
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