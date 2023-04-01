Происшествия 01 апреля 2023, 11:58 Количество пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском возросло Минздрав сообщил об 11 пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском Пресс-служба МВД

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В Новосибирской области выросло количество пострадавших из-за столкновения пассажирского автобуса и Chevrolet Niva. По данным Минздрава региона, травмы получили 11 человек, сообщил ТАСС.

В больницу доставили еще трех человек, уточнили в министерстве. Ранее было известно о восьми пострадавших. Среди них — двое детей.

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По предварительным данным, причиной ДТП мог стать выезд водителя автобуса на полосу встречного движения. Там он столкнулся с легковушкой. После этого автобус съехал в кювет и перевернулся. Водитель Chevrolet Niva погиб. Ему было 39 лет.

По факту происшествия начали проверку. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники прокуратуры и правоохранительные органы.

Авария произошла на 87-м километре трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар в Ордынском районе. Известно, что автобус следовал из Новосибирска в направлении Чистоозерного.