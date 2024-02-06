Важное 06 февраля 2024, 12:56 Удар ВСУ частично обесточил село в Брянской области Глава Брянской области Богомаз: ВСУ ударили по Сушанам, в селе перебои со светом

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Вооруженные силы Украины атаковали село Сушаны в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Террористической атаке подверглось село Сушаны Климовского района. ВСУ нанесли удар по центру села, где живут мирные граждане», — уточнил он.

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Пострадавших в результате украинской атаки нет. Во время обстрела частично начались проблемы с электроснабжением. На месте уже работают экстренные службы.

Украинские боевики регулярно обстреливают приграничные районы. В ночь на понедельник, 5 февраля, в Брянской области сбили четыре беспилотника. Информации о пострадавших не было.

Утром 6 февраля в Белгородской области перехватили семь беспилотников ВСУ. Дроны украинских боевиков ликвидировали дежурные силы противовоздушной обороны.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником город Губкин. БПЛА рухнул и сдетонировал. Пострадавших нет.