Происшествия 06 февраля 2024, 07:22 Военные перехватили в Белгородской области семь украинских беспилотников Минобороны России: силы ПВО перехватили 7 беспилотников в Белгородской области

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Над территорией России засекли семь украинских беспилотников самолетного типа. Дежурные силы ПВО уничтожили их, сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — объявила пресс-служба министерства.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о падении и детонации дрона в городе Губкин. Жители не пострадали. Четыре дома получили повреждения.

Украинские войска обстреляли 5 февраля Курскую область. Под огнем оказался поселок Теткино Глушковского района. Власти сообщили, что пострадала одна мирная жительница. Ее с осколочным ранением увезли в районную больницу. Незадолго до этого над Брянской областью перехватили четыре беспилотника. Их уничтожили в Выгоничском районе, никто не пострадал.