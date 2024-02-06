06 февраля 2024, 07:22
Военные перехватили в Белгородской области семь украинских беспилотников
Минобороны России: силы ПВО перехватили 7 беспилотников в Белгородской области
Над территорией России засекли семь украинских беспилотников самолетного типа. Дежурные силы ПВО уничтожили их, сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — объявила пресс-служба министерства.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о падении и детонации дрона в городе Губкин. Жители не пострадали. Четыре дома получили повреждения.
Украинские войска обстреляли 5 февраля Курскую область. Под огнем оказался поселок Теткино Глушковского района. Власти сообщили, что пострадала одна мирная жительница. Ее с осколочным ранением увезли в районную больницу. Незадолго до этого над Брянской областью перехватили четыре беспилотника. Их уничтожили в Выгоничском районе, никто не пострадал.
Беспилотники
Минобороны РФ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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