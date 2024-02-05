Происшествия 05 февраля 2024, 01:17 Силы ПВО сбили четвертый беспилотник ВСУ в Брянской области Минобороны: силы ПВО отразили четвертую воздушную атаку ВСУ РИА «Новости»

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Силы ПВО сбили четвертый беспилотник Вооруженных сил Украины над Брянской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 00:30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

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Это уже четвертый украинский БПЛА, который сбивают над Брянской областью в ночь на понедельник, 5 января. Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над Выгоничским районом. В результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле тоже нет.

До этого в Министерстве обороны России отчитались об уничтожении двух украинских дронов над Брянщиной: в 22:30 и в 23:50 вечера 4 февраля.