Происшествия 06 февраля 2024, 06:38 Беспилотник сдетонировал в городе Губкин Губернатор Гладков: город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА

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Украинские военные атаковали город Губкин при помощи беспилотника. Он упал и сдетонировал, но никто не пострадал. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Город Губкин подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет», — сообщил он.

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В четырех частных жилых домах обнаружили повреждения. Губернатор сообщил, что пострадали кровля, окна, заборы и фасады. После рассвета представители администрации продолжат обход территории.

В Брянской области в ночь на 5 февраля сбили четыре беспилотника. Украинские дроны уничтожали над Выгоничским районом. Информация о пострадавших не поступала. В Курской области днем обстреляли поселок Теткино Глушковского района. Мирная жительница получила осколочное ранение.