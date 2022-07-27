Учреждения Сочи вернулись к работе после ливней

Ливень в Сочи прекратился, но штормовое предупреждение еще действует. Объекты жизнеобеспечения вернулись к работе, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

«В настоящий момент дождь прекратился, все объекты жизнеобеспечения курорта работают штатно», — сообщили власти города.

Специалистам удалось устранить последствия схода селя и возобновить движение поездов со станции Лазурный Берег, убрать дерево с проезжей части в районе Головинки. Несмотря на подтопление, федеральные трассы А-147, А-148 и А-149 в административных границах Сочи не закрывали. Под водой остались улицы Российская и Гайдара, а также Батумское шоссе. Коммунальщики и спасатели откачивают ее.

Горадминистрация Сочи напомнила, что штормовое предупреждение действует до конца дня. Туристам посоветовали воздержаться от отдыха у воды и выходов в горы. В случае ухудшения погодных условий купание на пляжах официально ограничат.