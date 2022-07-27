Вблизи станции Лазурный Берег под Сочи сошел грунт

Из-за сильных ливней под Сочи в районе железнодорожной станции Лазурный Берег сошел грунт. Спасатели устранили последствия, и поезда возобновили движение, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Сход селя произошел на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель из-за переувлажнения почвы после сильных ливней. Поток воды, обломков горных пород и грунта повредил две металлические контактные опоры электросети. Из-за этого задержали движение 12 пассажирских и одного товарного поезда.

На место выехала оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, 24 спасателя и четыре единицы техники. В 07:16 последствия ЧП устранили.

«Движение поездов восстановлено. Пострадавших нет», — сообщили в региональном МЧС.

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами, градом и шквалистым ветром. В ночь на 27 июля в городе подтопило 10 придомовых территорий и федеральные трассы. МЧС работает в режиме повышенной готовности.