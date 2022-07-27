Ливни подтопили 10 придомовых территорий в Сочи

Ночные дожди подтопили 10 придомовых территорий в Сочи. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на данные пресс-службы городской администрации.

«Подтоплено 10 придомовых территорий. Сотрудники службы спасения города Сочи, других аварийно-спасательных и коммунальных предприятий курорта откачивают воду», — указано в сообщении.

Небольшие подтопления есть на федеральных трассах. На реке Западный Дагомыс ночью сработали датчики из-за подъема уровня воды. Сейчас вода находится в русле, движение по автодорогам продолжается в штатном режиме.

В районе Головинки из-за непогоды упало дерево. Никто не пострадал.

Синоптики спрогнозировали в Сочи дожди, ливни с грозами и градом, шквалистый ветер 26 и 27 июля. Информация об этом есть на сайте мэрии. На реках возможны резкие подъемы уровней воды, сохраняется риск схода селевых потоков, а на участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей над морем.

Все городские службы перевели в режим повышенной готовности. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб.

Сочинцам и гостям города посоветовали временно не отдыхать у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. В случае чрезвычайной ситуации следует позвонить по телефону 112.