Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ливней

Штормовое предупреждение объявили в городе Сочи, синоптики прогнозируют сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром. Непогода накроет курорт в ночь на 26 июля, а также в течение суток 27 июля. МЧС РФ сообщило об усилении ветра до 20-22 метров в секунду.

«На реках резкие подъемы уровней воды, на малых водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Силы и средства приведены в режим повышенной готовности», — сообщила пресс-служба УПРДОР «Черноморье».

Неблагоприятные метеоявления ожидаются на всей территории Краснодарского края до конца суток 27 июля. На Кубани в готовности к действиям находится группировка сил и средств в количестве 7350 человек и 2221 единица техники, сообщили в ведомстве.

Центральный и Хостинский районы Сочи затопило из-за сильного ливня, который обрушился на город 24 июля. Под воду ушел участок федеральной трассы. В некоторых домах затопило даже лестницы в подъездах.