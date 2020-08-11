«Творится полный хаос». Возвратившийся российский журналист рассказал, что происходит в белорусских СИЗО
Видео он выложил в своем Telegram-канале.
«Творится полный хаос. СИЗО переполнены. Списков общих как таковых нет. Найти человека среди всех этих изоляторов невозможно. С нами в камере находились иностранцы из Италии, Швейцарии, Киргизии, Туркменистана. Они тоже сейчас требуют определенной помощи», — рассказал Пегов.
Он также поблагодарил всех неравнодушных и участвующих в судьбе журналиста.
«Если бы не ваша поддержка, все могло бы случиться иначе», — отметил автор WarGonzо.
Ранее «360» сообщал, что четверо журналистов, в том числе и Семен Пегов, покинули территорию Белоруссии на автомобиле диппредставительства.
Журналистов задержали, когда они освещали протесты на улицах Минска после выборов президента Белоруссии.
Посольство России в Белоруссии уже попросило сотрудников российских СМИ оставаться очень аккуратными во время работы в Минске и других городах этой страны и избегать толпы людей.