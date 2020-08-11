«Творится полный хаос». Возвратившийся российский журналист рассказал, что происходит в белорусских СИЗО

Российский журналист и автор канала WarGonzo Семен Пегов, задержанный накануне в Белоруссии, рассказал о том, что происходит в белорусских СИЗО после выборов.

Видео он выложил в своем Telegram-канале.

«Творится полный хаос. СИЗО переполнены. Списков общих как таковых нет. Найти человека среди всех этих изоляторов невозможно. С нами в камере находились иностранцы из Италии, Швейцарии, Киргизии, Туркменистана. Они тоже сейчас требуют определенной помощи», — рассказал Пегов.

Он также поблагодарил всех неравнодушных и участвующих в судьбе журналиста.

«Если бы не ваша поддержка, все могло бы случиться иначе», — отметил автор WarGonzо.

Ранее «360» сообщал, что четверо журналистов, в том числе и Семен Пегов, покинули территорию Белоруссии на автомобиле диппредставительства.

Журналистов задержали, когда они освещали протесты на улицах Минска после выборов президента Белоруссии.

Посольство России в Белоруссии уже попросило сотрудников российских СМИ оставаться очень аккуратными во время работы в Минске и других городах этой страны и избегать толпы людей.