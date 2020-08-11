«Домой, на родину». Задержанные в Белоруссии журналисты выехали в Россию
Видео отъезда журналистов опубликовал в своем Telegram-канале корресподент RT Константин Придыбайло.
«Домой, на родину. Соскучился особенно по жене», — рассказал журналист Daily Storm Антон Старков.
Ранее «360» сообщал о задержаниях представителей российской прессы во время акций протеста в Минске. После этого в Москве прошли одиночные пикеты в их поддержку. В МИД России пообещали разобраться с каждым конкретным случаем задержания.
По-прежнему не выпускают из СИЗО еще одного россиянина — фотокорреспондента РИА «Новости» Ильи Питалева. Как сообщили агентству в МВД Белоруссии, его в ближайшее время вышлют из страны и запретят въезд.
Ранее посольство России в Белоруссии попросило сотрудников российских СМИ оставаться очень аккуратными во время работы в Минске и других городах этой страны и избегать толпы людей.