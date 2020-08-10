Задержания российской прессы в Белоруссии: куда делись журналисты и кто за них ответит

Среди трех тысяч задержанных во время беспорядков в Белоруссии несколько человек — обычные журналисты. 9 августа они пытались выполнять свою работу — освещать все, что происходит в стране. Но в итоге о некоторых из них после задержаний никто ничего не слышал.

«360» собрал всю имеющуюся информацию о российских журналистах, которых задержали в день выборов в Белоруссии.

Задержание журналистов «Дождя»

Первыми об инциденте с российскими журналистами сообщили представители телеканала «Дождь».

Корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского с оператором Николаем Антиповым остановили люди в штатском. Журналистов положили на асфальт, а после увезли в неизвестном направлении.

После нескольких часов разбирательств и обысков в съемной квартире журналистов увезли в Смоленск и отпустили. Позже выяснилось, что причиной задержания стало отсутствие аккредитации на работу. Главный редактор телеканала Тихон Дзядко пояснил, что все необходимые документы были поданы еще 15 июня, но он так и не получил ответа.

Стрингеры Ruptly — вне зоны доступа

Позже стало известно и о задержании внештатных корреспондентов агентства Ruptly. Первых стрингеров увезли в РУВД Минска еще во время открытия избирательных участков. Еще одну журналистку отправили в СИЗО.

«Девушка-стрингер, сотрудничавшая с нашим видеоагентством Ruptly, задержана в Минске. Сейчас она находится в изоляторе, связи с ней нет», — говорится в сообщении RT.

Создателя WarGonzo увезли без сознания

Кадры жесткого задержания еще одного россиянина облетели соцсети.

Судя по видео, создатель проекта WarGonzo Семен Пегов вообще был без сознания во время задержания. Он до сих пор не выходит на связь. По информации Telegram-канала Baza, в белорусском управлении МВД грозят Пегову реальным сроком до восьми лет за участие в «несанкционированном митинге».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к белорусским властям с требованием немедленно отпустить журналистов.

«В своей стране вы вольны наводить порядок, как вам угодно. <…> Но задерживать — еще и так жестко — журналистов, выполняющих свою работу, вы не имеете права. Все журналисты, освещавшие ваши выборы, должны быть немедленно освобождены!» — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Daily Storm, Sputnik, «Медуза» — в списке задержанных

О задержании и применении насилия заявили корреспонденты изданий Daily Storm и «Sputnik Беларусь». Сильно пострадал и журналист «Медузы» Максим Солопов. В СМИ появилась информация, что его избили. Издание не может связаться с ним с ночи.

Официального ответа на жалобы и требования отпустить представителей российских СМИ пока никто из властей Белоруссии не дал.