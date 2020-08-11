Посольство РФ призвало российских журналистов быть осторожнее в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии попросило сотрудников российских СМИ оставаться очень аккуратными во время работы в Белоруссии и избегать толпы людей. Такая рекомендация связана с продолжающимися в республике митингами.

«Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности, по возможности избегать массовых скоплений людей», — заявил представитель дипмиссии РИА «Новости».

Дипломат напомнил, что работа без аккредитации является нарушение законодательства Белоруссии. Он отметил, что посольство РФ в Минске в круглосуточном режиме собирает всю информацию о задержании, местонахождении российских граждан. Также уточняется, нужна ли им медицинская помощь.

Ранее стало известно, что после президентских выборах в Белоруссии задержали корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, журналиста Семена Пегова, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly.

Также российские диппредставители выясняют, где находится сейчас фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илья Питаев. Ранее он пропал в Минске.

Олейника, Придыбайло, Пегова, Старкова и Ласенко, журналистов «Дождя» 10 августа отпустили. Последним на пять лет закрыли въезд в республику. сроком на пять лет.

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и к президенту Александру Лукашенко. Она призвала освободить задержанных представителей СМИ.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко с 80,08%. После окончания голосования в стране начались несанкционированные акции протеста. Около трех тысяч человек задержали.