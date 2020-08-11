Посольство РФ призвало российских журналистов быть осторожнее в Белоруссии
«Призываем представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности, по возможности избегать массовых скоплений людей», — заявил представитель дипмиссии РИА «Новости».
Дипломат напомнил, что работа без аккредитации является нарушение законодательства Белоруссии. Он отметил, что посольство РФ в Минске в круглосуточном режиме собирает всю информацию о задержании, местонахождении российских граждан. Также уточняется, нужна ли им медицинская помощь.
Ранее стало известно, что после президентских выборах в Белоруссии задержали корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, журналиста Семена Пегова, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly.
Также российские диппредставители выясняют, где находится сейчас фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Илья Питаев. Ранее он пропал в Минске.
Олейника, Придыбайло, Пегова, Старкова и Ласенко, журналистов «Дождя» 10 августа отпустили. Последним на пять лет закрыли въезд в республику. сроком на пять лет.
Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обратилась к властям Белоруссии и к президенту Александру Лукашенко. Она призвала освободить задержанных представителей СМИ.
Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу одержал Лукашенко с 80,08%. После окончания голосования в стране начались несанкционированные акции протеста. Около трех тысяч человек задержали.