Cнежная лавина накрыла лагерь у подножья горы Манаслу в Непале | 360°

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Cнежная лавина накрыла лагерь у подножья горы Манаслу в Непале

Туристы попали под мощную снежную лавину в районе горы Манаслу в Непале

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Лавина сошла у подножья горы Манаслу в Непале. В это время в лагере находилась туристическая группа, члены которой успели снять сход снежной массы на видео. Кадры опубликовали в Тwitter.

О жертвах среди туристов информации на момент публикации нет. Возможно, люди успели убежать.

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В конце сентября стало известно о гибели в Непале во время лыжного спуска с горы Манаслу 49-летней жительницы США — известной альпинистки Хилари Нельсон. Причиной стала лавина, сошедшая с высоты 8163 метра. Тело американки обнаружили после двух дней активных поисков с привлечением вертолета.

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Видео с трагедией выложила телеведущая Виктория Боня, которая две недели находилась в Гималаях. Она отметила, что это хорошая возможность показать правду о том, как опасно в горах, и честно рассказать, что здесь происходит.

Ранее сообщалось, что тургруппа попала под сход лавины в Северной Осетии. Последний случай схода лавины на Казбеке зафиксировали 31 августа прошлого года.

Туризм

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