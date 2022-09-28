Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях | 360°

Происшествия 28 сентября 2022, 19:31 Поделиться Telegram

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Viber Виктория Боня показала трагедию на горе Манаслу в Гималаях Телеведущая Боня показала правду о том, как опасно в горах

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В Непале, на горе Манаслу, сошла лавина. Погибла известная 49-летняя альпинистка Хилари Нельсон. Видео с трагедией выложила в своем Telegram-канале телеведущая Виктория Боня, которая уже две недели находится в Гималаях.

«На мой взгляд, это хорошая возможность показать правду о том, как опасно в горах, и честно рассказать, что здесь происходит. Хотя многие альпинисты не любят и не поддерживают идею этой честности», — отметила телеведущая.

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На кадрах альпинисты испугались, когда сильнейший ветер поднял снежную бурю. Чье-то снаряжение полетело вниз по склону. Люди едва успели отскочить от большого кислородного баллона, который покатился вниз.

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Боня уточнила, что встречалась с погибшей альпинисткой неделю назад.

«На глазах у мужа разбилась, упав в ледяное ущелье глубиной около 25 метров. Я видела, как ее муж спускался вниз после трагедии», — рассказала телеведущая в соцсетях.

Тургруппа попала под сход лавины в Северной Осетии.

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