Группу альпинистов накрыло лавиной в горах Северной Осетии

Альпинисты попали под лавину на горе Казбек в Северной Осетии. По предварительным данным, есть пострадавшие.

О ЧП сообщил РЕН ТВ. По информации телеканала, альпинисты совершали восхождение со стороны Грузии. Снежная масса сошла на них на высоте 4,2 тысячи метров.

Сход лавины на группу альпинистов подтвердили в ГУ МЧС, сообщил ТАСС. Все обстоятельства случившегося уточняются.

По данным Пятого канала, очевидец случившегося смог достать из-под снега женщину. На место вскоре должен прибыть вертолет спасателей, чтобы оказать помощь пострадавшим альпинистам. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее два туриста погибли при восхождении на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке. Один из погибших был депутат горсовета Железногорска.