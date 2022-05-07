Тургруппа попала под сход лавины в Северной Осетии

Лавина сошла на Казбеке со стороны Северной Осетии-Алании (РСО_Алании). В это время там находилась туристическая группа. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «112».

«ЧП произошло при спуске с горы Казбек, на высоте 3700 метров. В результате один турист сломал ногу. По данным 112, группа не была зарегистрирована. На помощь тургруппе выдвинулись спасатели.», — сообщили они.

Точное количество туристов, попавших под сход лавины пока не сообщается.

Последний случай схода лавины на Казбеке был зафиксирован 31 августа прошлого года. Тогда снег накрыл альпинистов, которые совершали восхождение на гору со стороны Грузии. Тогда лавина сошла на высоте 4,2 тысячи метров. Тогда на нейтральной территории пострадали трое граждан Украины. Для спасения туристов из зоны схода лавины вызвали вертолет. Спасательный транспорт прибыл из Грузии. Так группа также не была зарегистрирована в МЧС.

После пропажи трех туристов-байдарочников на Ладожском озере сотрудники пресс-службы МЧС по Республике Карелия напомнили, что регистрация обязательна для всех, кто предпочитает экстремальный отдых.

«Обязательно нужно регистрироваться на сайте МЧС России. Там все подробно», — сказала представитель ведомства.