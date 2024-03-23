Происшествия 23 марта 2024, 09:05 Трое детей умерли после теракта в Crocus City Hall Минздрав Подмосковья: трое детей погибли из-за теракта в Crocus City Hall Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Трое детей и двое мужчин скончались в больнице после теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Всего в больницах Москвы и области находятся более 100 человек. Некоторые пациенты в крайне тяжелом состоянии. По данным Следственного комитета, при теракте погибли более 60 человек, но число жертв может вырасти.

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Трагедия в концертном зале Crocus City Hall произошла вечером 22 марта. Неизвестные устроили стрельбу и пожар перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей, а также бросали зажигательные шашки.

Руководители ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии предоставили доклад президенту Владимиру Путину о процессе расследования террористического акта. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил российскому главе соболезнования в связи с произошедшим. Китай решительно осуждает нападение.