Происшествия 23 марта 2024, 08:58 Силовики доложили Путину о ходе расследования стрельбы в Crocus City Hall Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Представители ФСБ, МВД, Следственного комитета и Росгвардии предоставили доклады президенту Владимиру Путину о процессе расследования террористического акта в Crocus City Hall. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России получил отчеты о расследовании вчерашней тератаки в Красногорске от директора ФСБ Александра Бортникова, министра МВД Владимира Колокольцева, главы СК Александра Бастрыкина и директора Росгвардии Виктора Золотова.

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Перед Путиным также отчитались зампред правительства Татьяна Голикова, руководитель МЧС Александр Куренков, глава Минздрава Михаил Мурашко и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Вечером 22 марта представители ФСБ сообщили о стрельбе и пожаре в Crocus City Hall. Неизвестные расстреляли десятки посетителей концертного зала, пришедших послушать группу «Пикник». По последним данным, число пострадавших достигло 145 человек.