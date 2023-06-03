Происшествия 03 июня 2023, 19:29 Взрывы прогремели в Мелитополе — Рогов Член ГСА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о пяти взрывах в Мелитополе Соцсети

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В Мелитополе прогремело пять взрывов, написал в своем Telegram-канале член Главного совета администрации Запорожской области, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, все случилось в районе северного выезда из города.

«По предварительной информации — взрывы, которые были слышны в Мелитополе, прозвучали в районе северного выезда. О результатах работы ПВО чуть позже», — добавил Рогов.

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После Мелитополе взрывы раздались в Бердянске. По словам Владимира Рогова, это случилось в 18:40.

«Нацисты предприняли очередную попытку нанести удар по мирному городу», — написал член ГСА Запорожской области.

Он уточнил, что сработали российские системы ПВО. Им удалось сбить шесть вражеских ракет. Жители города могли наблюдать снаряды в небе.

ВСУ продолжили обстреливать территорию Белгородской области. Днем 3 июня украинские военные выпустили снаряды по городу Шебекину. В результате погибли две местных жительницы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он добавил, что еще двое пострадали, их доставили в больницы.